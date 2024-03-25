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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود كهربا يكشف سبب أزمته مع مهيب عبد الهادي.. فيديو

كهربا
كهربا

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على غضبه من رامز جلال قائلًا: "شديت انا ومهيب عبد الهادي عشان حوار رامز، وكان الموضوع تقيل عليا وانا معرفش ان فيه مقلب، وكنت رايح البرنامج انه عادي وانا منبه، واتخبط في أيدي، فالاول كنت متضايق وبعدين قلت الحلقة مش عجباني أنه يحصل فيها كده".

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 وقال محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مفيش حد يعرف يهيني، ورامز اخويا وحبيبي، ورفضت اقفل الحلقة عشان مكنتش شايف قدامي، وانا ساعتها مكنتش حاسس لاني بخاف من الكلاب جدًا، بسبب انهم ممكن بيطلوني لعب كورة”.

 

وأضاف: "لو رامز كان نزلي كنت هاخد حقي منه، واتكلمنا بعدها وصالحني، وكل مرة ببقى رايح مببقاش عارف انه فيه مقلب، رايح على اساس انه برنامج له علاقة بالكورة، وأنا غضبان بيبقى لساني أعمى وايديا كمان".

كهربا

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