بيبنوا برامجهم باسمي.. محمود كهربا يشن هجوماً على مقدمي البرامج الرياضية

علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع الإعلاميين الرياضيين قائلًا: “الإعلام بيبنوا برامجهم باسمي و بيجيبوا ناس مالهاش لازمه عشان يبقوا تريند”.

وأضاف محمود كهربا، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:"انا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه، وبيجيب سيرتي بأي حاجة وحشة عشان رفضت اروحله برنامج من 3 سنين".

وتابع: "مدحت شلبي متربص ليا لحد دلوقتي، وعندي طبع ان مهما حد بيقول حاجة ف ضهري كأنه مش موجود ومبشوفش الناس دي، ومبحبش الكلام احب الأفعال بس".