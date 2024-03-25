أنا تيك توكر.. ننشر أقوال والد شروق ونيرة أشرف بعد التهديد والابتزاز(خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بتهديد البلوجر شروق شقيقة الطالبة المتوفاة نيرة اشرف الي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتهديدها بقتلها إذا لم تتزوجه واستمعت النيابة الي أقوال والد شروق أشرف

نص شهادة والدة نيرة وشروق أشرف

س: ما طبيعة علاقتك بالمجني عليها شروق أشرف أحمد غريب؟

ج أنا أبوها

س: ما تفصيلات شهادتك ؟

ج هو الموضوع ان انا عامل أكونت على التيك توك و بعمل فيديوهات و عندي متابعين كتير لأني والد المرحومة

نيرة أشرف و فجاة أنا لقيت أكونت على التيك توك باسم Abo Ali دخل لي على الشات يقول لي انه عايز يتجوز بنتي شروق و بيهددني اني لو مخليتوش يتجوزها هيدبحها و بعتلي رقم موبايل وقالي اكلمه عليه بس انا مردتش عليه و خفت على شروق و في نفس الوقت لقيتها هي كمان بتقول لي أن واحد بردو بيبعتلها نفس الكلام و بيهددها و لما وريتني لقيته نفس الأكونت فهي راحت القسم عملت محضر باللي حصل

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها شروق اشرف احمد غريب - كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس؛ وهي إزهاق روحها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو الزواج منها

كما استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليهاقانوناً وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ووالدها اشرف احمد غريب ، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان