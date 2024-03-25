عدم السفر في رمضان.. حفيد الشيخ طوبار يروي أسرارا في حياة جده

قال عمرو الخولي، حفيد الشيخ نصر الدين طوبار، إن شهر رمضان بالنسبة للمسلمين هو شهر روحانيات وشهر العبادة، لكن على المستوى الشخصي لجدي كان مهم ومقرب لقلبه وعلى المستوى المهني كان له حفلاته الذي يقدم فيها الابتهالات الخاصة به.





وأضاف « الخولي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن من أكتر الأشياء التي تميز الشهر لديه هو فجر رمضان في مسجد الحسين وكان يذاع على إذاعة القرآن الكريم.





وأشار حفيد الشيخ نصر الدين طوبار، إلى أن محبينه كانوا ينتظرون أبتهلاته بعد قرآن ما قبل الفجر في فجر شهر رمضان المبارك، منوه إلى أن كان جدي يحرص على عدم السفر لخارج مصر في شهر رمضان ليكون مع محبينه ومنتظم في إذاعة الابتهالات اليومية مباشر قبل صلاة الفجر.



