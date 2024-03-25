جوتيريش : وقف إطلاق النار ضروري جدا في قطاع غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن أونروا تساهم في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين، ونعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم أونروا.



وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بـ عمان، أن أونروا هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة، وسيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة حول ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.



وأشار إلى أننا نأمل في أن تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا قرارها، تحدثنا بقوة منذ وقت طويل حول ضرورة وقف إطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار ضروري جدا في قطاع غزة ويجب عدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين.