عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوتيريش يطالب بفك ارتباط وقف إطلاق النار في غزة بملف المحتجزين

جوتيريش
جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تُسهم في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين، وتعمل على حشد المجتمع الدولي لدعمها، مؤكدًا أنها السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة.

وأعرب "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفي بالأردن، عن آماله في تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا عن قرارها، وأكد أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة حول ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وأكد أنه يجب السعي للحفاظ على الخدمات التي تقدمها الأونروا للشعب الفلسطيني، وأوضح أن الوكالة بمثابة شريان الأمل في غزة، لما توفره من رعاية صحية لأكثر من مليوني شخص، مشيرًا إلى أن 171 موظفًا من الأونروا قُتلوا في قطاع غزة، وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة.

وحذّر الأمين العام للمنظمة الدولية، من أن تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

النيابة العامة: السائق المتهم بخطف حبيبة الشماع تحرش بسيدة أخري جسديا

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

ترشيحاتنا

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

انخفاض الأسعار.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بالقانون

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

أسعار العمرة 2024| تفاصيل زيادة التكلفة لـ75 ألف جنيه.. وضوابط سعودية جديدة بشأن رمضان

جوتيريش: الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب المجاعة

الكرملين يكشف حقيقة مساعدة دول أخرى في التحقيق الخاص بهجوم موسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

انخفاض مستمر وبشائر الأسعار قبل العيد| كم وصل كيلو اللحمة اليوم ؟

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ