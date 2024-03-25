جوتيريش يطالب بفك ارتباط وقف إطلاق النار في غزة بملف المحتجزين

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تُسهم في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين، وتعمل على حشد المجتمع الدولي لدعمها، مؤكدًا أنها السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة.

وأعرب "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفي بالأردن، عن آماله في تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا عن قرارها، وأكد أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة حول ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر.

وأكد أنه يجب السعي للحفاظ على الخدمات التي تقدمها الأونروا للشعب الفلسطيني، وأوضح أن الوكالة بمثابة شريان الأمل في غزة، لما توفره من رعاية صحية لأكثر من مليوني شخص، مشيرًا إلى أن 171 موظفًا من الأونروا قُتلوا في قطاع غزة، وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة.

وحذّر الأمين العام للمنظمة الدولية، من أن تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.