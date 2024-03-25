وزير خارجية الأردن: ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويُقـ.تلون بالرصاص

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص.

وطالب الصفدي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أننا مستمرون في التعاون مع الأمم المتحدة لنقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوه وزير الخارجية الأردني، بأن قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة للشهداء وللقانون الدولي، داعيًا للوقف الفوري لقتل وتجويع الأبرياء، وعلى دول العالم التكاتف لوقف المأساة في غزة.

وتابع: نرحب بعودة بعض الدول لدعم وكالة أونروا في تقديم خدماتها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذبحة إنسانية، ويجب أن نمنع ذلك.

