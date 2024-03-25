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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاملة نظافة تسرق مكتب شهر عقارى بأسيوط

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المكتب. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بدائرة المركز) واعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الاختباء داخل محل عملها لحين إنتهاء العمل وإنصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالي لاذت بالهرب .

وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ وذلك عن طريق المغافلة (أرشدت عنه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الشهر العقاري امن اسيوط سرقة مبلغ شهر عقاري عاملة نظافة

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