عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتياح رفح.. إسرائيل تستعد لسيناريو اليوم التالي لوقف نقل الأسلحة الأمريكية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، عن مسئول أمني إسرائيلي، إن تل أبيب تبحث عن طريق يتجاوز واشنطن لشراء الأسلحة، في ظل المخاوف من تكثيف الولايات المتحدة إجراءاتها عقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب التقرير، قال المسئول الأمني إن الانتقادات المتزايدة تعرض للخطر استمرار إسرائيل في تجهيز ونقل الذخيرة والأسلحة. 

وأضاف أنه لا تزال هناك مساعدة، كل يوم هناك شحنات أسلحة تصل، ولكن والقلق الأكبر هو أن التوترات الناجمة عن المشكلة الإنسانية والدخول إلى رفح ستؤثر على الاستعداد الأمريكي لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.

وفي نهاية الأسبوع، وافقت الولايات المتحدة على ميزانيتها الحكومية التي لا تتضمن مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل تتجاوز المساعدات العادية البالغة 3.8 مليار دولار.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس تأخير شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل كوسيلة للضغط على حكومة نتنياهو.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسئول إسرائيلي كبير لشبكة ABC إن "الولايات المتحدة تؤجل شحنات المساعدات العسكرية إلى إسرائيل".

ووفقا له، "في بداية الحرب، وصلت الشحنات بوتيرة سريعة للغاية، لكنها الآن تستغرق وقتًا أطول بكثير. نحن ندرك جيدا إحباط الولايات المتحدة من سير الحرب، رغم أنني لست متأكدًا من ذلك".

وإدعى المصدر الإسرائيلي أن هناك نقصا في قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وكذلك قذائف الدبابات عيار 120 ملم.

ونفى مسئولون في واشنطن هذه الأمور، وقالوا إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة تحويل المساعدات. ومع ذلك، فإن قطع المساعدات العسكرية كأداة للضغط على إسرائيل كان مطروحا على الطاولة في واشنطن منذ بعض الوقت.

وفي الماضي أكد البنتاغون أن هناك نقاشاً حول الموضوع، خاصة في ظل التحرك المتوقع في رفح.

وأفاد موقع بوليتيكو الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر في جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة إذا وسعت عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس استعداد بايدن لاتخاذ هذه الخطوة نظرا للتوتر الشديد في علاقته مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي رفض جهود إدارة بايدن للحد من سلوكه في الحرب على قطاع غزة.

مسؤول أمني إسرائيلي الولايات المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اجتياح مدينة رفح نقل الذخيرة والأسلحة إسرائيل شحنات أسلحة المساعدة العسكرية لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

النيابة العامة تكشف عن كلمة حبيبة الشماع الأخيرة قبل دخولها في غيبوبة

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

ترشيحاتنا

أول مشاهد خاصة لتهديد شقيقة نيرة أشرف ووالدها بالقت.ل.. فيديو

بالتعاون مع أستراليا.. إنشاء خط إنتاج متكامل للعبوات الكرتونية الصديقة للبيئة بمصر

قصة آية 1 من سورة العلق.. معلومات لا تعرفها عن أول ما نزل في رمضان

3 قرارات للنيابة بشأن مخالفات 29 مسئولا بوزارة الزراعة ومديرية كفر الشيخ

تفاصيل جديدة حول حالة أحمد رفعت الصحية وإمكانية عودته للملاعب

أنت تسأل والقانون يجيب .. 4 طلبات لو عايز تسجل مولود جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين مفتوح ومحتشم.. عبايات إلهام شاهين في رمضان تثير الجدل.. شاهد

تتحول لمادة سامة.. طبيبة تحذر من الغش بالنترات في مصنعات اللحوم بالأسواق

حكاية لها العجب| سائق ينعي نفسه في فيديو ويموت بعدها بساعتين.. القصة الكاملة

وفقًا لأسطورة..سبب تأسيس مدينة البندقية في الثانية عشرة ظهرًا

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ