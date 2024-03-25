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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بلقطات من عقد قران شقيقة زوجها الفنانة ريم سامي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الفوشيا مجسما يبرز قوامها الرشيق، مع الأكمام البلبيسية الواسعة ليعطي للفستان مظهرا جذابا ومختلفا.

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وحمل الفستان توقيع دار الأزياء solace London، وبلغ سعره حوالي 3000 ريال سعودي أي حوالي 30 ألف جنيه.

وانتعلت مي عمر الحذاء اللامع باللون الأسود ذا كعب عالٍ، يبرز أناقتها اللافتة، فهي من الفنانات التي ترتدي ملابس على أحدث صيحات الموضة والأزياء.

واختارت مي عمر المكياج البسيط، فوضعت اللون البينك في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين والرموش الثقيلة بعض الشئ وإبراز العين بالايشادو والايلانير وذلك من لمسات دينا راغب.

أما عن تسريحة الشعر، ففضلت مي عمر تسريحة شعر الملوم بعض الشئ مع تركت الخصلات على الكتفين بطريقة جذابة تبرز جمالها.

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