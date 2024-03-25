إعداد بيان بالأماكن المتوافرة لاستقبال فلسطينيين للعلاج بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

تناول الاجتماع نقل توجيهات وتعليمات وزير الصحة أثناء اجتماعه أمس بقيادات الوزارة، ومناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين، مع متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات بشكل يومي، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بهم.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع مديري الإدارات الفنية سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، موجهاً بإعداد بيان بالأماكن التي يمكن توافرها لاستقبال حالات أخرى من الأشقاء الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نقل "مسعود" شكر الوزير لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات المعنية باستقبال المرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينين.