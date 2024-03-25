فلسطين توجه طلبا عاجلا للولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أعرب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه مساء اليوم الإثنين، في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات.

وقال اشتيه خلال كلمة له خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن المطلوب من الولايات المتحدة والدول الأعضاء الدائمة عدم استخدام "الفيتو" بحق القرار الذي تبنته عشر دول أعضاء في مجلس الأمن، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح والمال، ووقف ازدواجية المعايير.

وأضاف: هل يعقل أن تستخدم واشنطن الفيتو 4 مرات منذ بدء العدوان، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لمنع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، لا يعقل ولا يجوز، يجب وقف حماية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنها دولة (مارقة).

وناشد اشتيه جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن "ترتقي إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، فتصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة".

وتابع: هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة معجون بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام، هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت".