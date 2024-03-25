قبل بيع أو هدم فندق .. إجراءات مهمة عليك معرفتها

أصدر مجلس الوزراء توجيهاته بشأن التأكيد على إدراج بنود استمرار تشغيل المنشأت الفندقية كما هي وعدم تغيير نشاطها الفندقي وفي حالة هدم المبنى يتم إعادة بناءه مرة أخرى على أساس نشاط فندقي.

وأوضحت توجيهات مجلس الوزراء، التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها أنه في حالة البيع يتم البيع لشخص طبيعى أو إعتبارى تتوافر لدية الخبرة الفنية الكافية والملاءة المالية في إدارة وتشغيل الفنادق.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة السياحة والاثار على زيادة الطاقة الفندقية لإستيعاب مزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وتضمنت التوجيهات ، أنه في حالة طلب تطوير الفندق لايسمح بالغلق إلا لفترة زمنية معينة وإذا تم تجاوز هذه الفترة يتم سداد مقابل لصالح الدولة أو يتم فسخ التعاقد المبرم في هذا الصدد.