عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"بتروسيف " تعتمد نتائج أعمالها عن عام 2023

صدى البلد

اعتمدت الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف " نتائج أعمالها عن عام 2023 بحضور الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ، وشهدت الجمعية استعراض المهندس عماد عبدالرازق رئيس الشركة ما حققته من نتائج أعمال خلال العام ، حيث حققت إيرادات بلغت 670 مليون جنيه بزيادة نسبتها 30% على العام السابق ، محققة فائضاً بلغت قيمته قبل خصم الضرائب 75 مليون جنيه ، كما أوضح أنها حققت نمواً فى حجم المشروعات المسندة للشركة خلال العام بلغ حوالى 13% .


كما نجحت بتروسيف فى الحصول على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC / IAF لتصبح جهة مانحة لشهادات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية لأنظمة إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئةISO 9001 , ISO 14001 & ISO 45001  وذلك تحت اسم "PETROCERT "  ، والذي يأتي استكمالاً لدورها فى تقديم  الدعم الفني اللازم لشركات قطاع البترول في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومكافحة التلوث البحري والنهري ومعالجة المخلفات بهدف رفع كفاءة منظومة الجودة والسلامة والبيئة المطبقة بتلك الشركات، حيث أصبح ما تمتلكه بتروسيف من قدرات وخبرات فنية يؤهلها لتصبح قادرة على مراجعة وتقييم ومنح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة طبقًا للمواصفات العالمية المعتمدة في تلك المجالات. 

وأوضح العرض أن  بتروسيف لازالت منذ نشأتها عام 1996 تطور من أدائها وأدواتها ومهتمة بصقل خبراتها وكوادرها وتواكب الجديد فى مجالات عملها من مكافحة التلوث البحرى والنهرى وإعداد وتقديم الاستشارات والمراجعات الخاصة بمنظومة السلامة وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، والمراجعات البيئية والرصد البيئي وإعداد السجل البيئي وتقديم الاستشارات البيئية والتأهيل لشهادات الأيزو والتصميمات الهندسية والدراسات الفنية والتوريدات، والمراجعات والتقييم الفني الخاص بمنظومة مكافحة الحرائق، كما أنها تقدم خدمات نقل ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة والمياه المصاحبة للإنتاج وتأمين عمليات الحفر للشركات الأجنبية وتقيم منظومة متكاملة لنظم الإنذار والإطفاء فى شركة النصر للبترول سيتم تعميمه فى المواقع البترولية ، كما نجحت  فى تقديم خدماتها في تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الحماية من الصواعق للعديد من المنشآت البترولية والصناعية، حيث تمثل  تلك الخدمة أهمية كبرى كحائط صد أمام المخاطر الكبرى الناتجة عن الصواعق خلال فترات التقلبات الجوية المختلفة ، كما نفذت العديد من خطط الالتزام والإصحاح البيئي في العديد من الشركات مما ساهم في توفيق أوضاعها البيئية وفقًا لأحدث نظم الدراسات والاستشارات البيئية التي تتوافق مع متطلبات قانون البيئة المصرى، كما تقدم خدمات التدريب على أنشطة التعدين مما يعد نقلة نوعية فى مسارها.

التصميمات الهندسية الاستشارات الجودة والسلامة الخدمات البترولية الصحة المهنية المجلس الوطني للاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

شكوى تحرش وتزوير.. النيابة تكشف عن أقوال شركة أوبر في جريمة خطف حبيبة الشماع

ترشيحاتنا

انتخابات رئاسية ملبدة بالتطرف الهندوسي.. القصة الكاملة لحظر المدارس الإسلامية بأكبر ولايات الهند| 4 أزمات ضد المسلمين خلال شهر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

لطلاب الثانوية العامة| تخصصات مهمة في الجامعات المصرية لسوق العمل

لافتة إنسانية مؤثرة من لاعبي الزمالك تجاه أحمد رفعت.. ما هي؟

إجابة مفاجئة من علي جمعة على سؤال طالبة بشأن سفر المرأة دون محرم

ينضج مبكرا.. زراعة صنف جديد من القطن في مصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة قصيرة .. داليا مصطفى تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعره خيالي| تكلفة فستان مي عمر في عقد قران ريم سامي

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

بكوب سميد.. طريقة عمل البسبوسة الاقتصادية بدون زبادي وبيض

فيديو

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ