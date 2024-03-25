غدا.. فرقة "أعز الناس" تحيي الليلة التاسعة لـ "هل هلالك"

تنطلق فعاليات الليلة التاسعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد /الثلاثاء/، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وتحيي فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، حفل الليلة التاسعة من البرنامج في نسخته الثامنة، وتشدو الفرقة بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب.

كما يشارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام في البرنامج، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج "هل هلالك" ركن الطفل، الذي يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" في نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق 22 رمضان.