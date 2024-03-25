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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مخدرات وتحرش| مفاجآت جديدة في قضية حبيبة الشماع.. وسائق أوبر إلى "الجنايات" بتهم خطيرة

واقعة اختطاف حبيبة
واقعة اختطاف حبيبة الشماع

حبيبة الشماع.. قضية هزت الرأي العام بأكمله وخصوصًا عقب وفاة حبيبة الشماع والشهيرة بـ "فتاة أوبر" أو "فتاة الشروق"، والتي قد اشتبهت في محاولة اختطافها من قبل سائق الأوبر التي كانت متواجدة معه في سيارته، وقفزت من السيارة لتنجو بنفسها ولكنها تعرضت لإصابات قوية أدت لدخولها المستشفى ومن ثم وفاتها. 

وفي تحول مفاجئ لقضية حبيبة الشماع، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم "سائق أوبر" بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

تزوير وتحرش

وثبت من تحقيقات النيابة العامة، أن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه من قبل عبر تطبيق الشركة، ولكنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي مختلف، وذلك بسبب كثرة شكاوى مستخدمي تطبيق "أوبر" ضد السائق.

وقامت النيابة العامة بنسخ صور من الأوراق لتحقيق واقعة التزوير من قبل السائق، وبالاطلاع علي الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة، تبين في واحدة من الشكاوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

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