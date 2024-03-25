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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: 112 مليون جنيه صافي ربح تاون جاس في عام

خلال الجمعية
خلال الجمعية

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام ٢٠٢٣.


وخلال الجمعية استعرض المهندس محمد فتحي رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ ، حيث أشار إلي تحقيق الشركة اجمالي ايرادات بلغت ما يقرب من ٤ مليار جنيه وصافي ربح تجاوز ١١٢ مليون جنيه وبزيادة نسبتها ٥٧٪؜ عن العام السابق في سابقة تعد هي الأولي للشركة ، وذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية ، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي الى  ١٥٣ الف عميل منزلي ، و٧٣٥ عميل تجاري و٢٠ مخبز بلدي مدعم ، بالإضافة إلي ٣٩  عميل صناعي باجمالى اطوال شبكات تخطت ٩٠٠ كيلو متر في محافظات القاهرة ، الجيزة ، الاسكندرية ، الاسماعيلية ، بورسعيد ليصل إجمالي عملاء الشركة الي ٤.٨  مليون عميل بما يمثل  ٣٤% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر .


وساهمت الشركة في توصيل الغاز الى ٢١ محطة تموين سيارات ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات ليصل اجمالي ما تم توصيله الى ١٨٧ محطة بمناطق عمل الشركة .
واوضح ان مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كان لها النصيب الأكبر من اهتمام الشركة ، حيث تم البدء في توصيل الغاز الى ٢١ قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وتنفيذ ما يقرب من ٦٩٤ كيلو متر من الشبكات الارضية وتشغيل ما يقرب من ١٤ الف عميل بالغاز الطبيعي ، بالإضافة إلي توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من ١٨ الف وحدة سكنية بمشروعات الاسكان الاجتماعي .


والمساهمة في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع أسواق تحيا مصر بمنطقة شرق القاهرة ، المتحف المصري الكبير ، تطوير منطقة المنتزه وحدائق انطونيادس بالاسكندرية ومدينة الأمصال واللقاحات بمحافظة الاسماعيلية .
وأضاف أنه في ضوء توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة فتح أسواق خارج مصر، بدأت  تاون جاس فى مطلع شهر مارس الحالي تنفيذ المشروع التجريبي  لتوصيل الغاز الطبيعي بدولة رومانيا وكذلك تأسيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية .
كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمات بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لانهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر بالاضافة إلي الأعمال الغير نمطية التي قامت الشركة بتنفيذها مثل مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية وتنفيذ ٧٤ عملية ثقب علي الساخن ابرزها تنفيذ ٤٤ عملية لصالح شركة النصر للبترول بالسويس .
 

وتم استعراض ما تم من خطوات لتطوير العنصر البشري بالشركة ، حيث حصل ٧٠ مهندس من الكوادر الشابة علي دبلومة إدارة المشروعات ضمن خطة تدريب ١٠٠ مهندس وايضا تم اعداد برامج تدريبية أخري في مختلف التخصصات لما يقرب من ٤٤% من عمالة الشركة .

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