ننشر التقرير المفصل للمركز الطبي العالمي في وفاة حبيبة الشماع.. انفراد

حصل موقع صدي البلد علي نص التقرير الطبي من مستشفي المركز الطبي العالمي في قضية حبيبة الشماع.

وجاء في التقارير الطبية الواردة من مستشفى المركز الطبي العالمي أن المجني عليها أصيبت جراء الواقعة و حضرت بتاريخ الواقعة بإصابة شديدة بالرأس؛ إذ حضرت في حالة غيبوبة تام و فقدان لردود الأفعال الإنعكاسية لجذع المخ .واتساع كامل لحدقتي العينين وعدم الإستجابة للضوء واعتماد كامل على جهاز التنفس الصناعي وأظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف تحت الأم الجافية وارتشاح بأنسجة المخ وكدمات متفرقة صغيرة بالمخ وتجمع دموي تحت فروة الرأس ، وتم العرض على استشاري أمراض الدم بسبب نقص الصفائح الدموية وأوصى بنقل صفائح دموية حسب الحالة، وتم حجزها بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي في غيبوبة عميقة بدرجة وعي ( ۱۰/۲) (T) إلى أن تغمدها الله برحمته بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤ وفق ما ورد بإخطار وفاتها .

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية تحت تأثير ذلك المخدر.

1000202939

1000202942

1000202933

1000202950

1000202948