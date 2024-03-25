إصابة 3 أشخاص في حريق محدود بمنزل في أسوان

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إندلاع حريق محدود داخل منزل بنجع المعمارية بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

حريق

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث نشوب حريق في منزل بنجع المعمارية بمدينة البصيلية وأسفر عن وجود 3 مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده في الأماكن المجاورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.