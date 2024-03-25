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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حريق محدود بمنزل في أسوان

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إندلاع حريق محدود داخل منزل بنجع المعمارية بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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حريق

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث نشوب حريق في منزل بنجع المعمارية بمدينة البصيلية وأسفر عن وجود 3 مصابين. 

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده في الأماكن المجاورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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