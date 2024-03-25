وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 23 مشروعا في قرية الطوناب بإدفو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام وحدة حياة كريمة بتفقد المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو والتى تضم 3 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة فى إطار المتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة " .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل ، بالإضافة إلى عدم السماح بأى تهاون أو تباطئ مع سرعة تغيير وإستبدال المقاوليين المقصريين وذلك لضمان رفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة .

حياة كريمة

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تفقد عدد 23 مشروع جارى بقرية الطوناب منها 12 مشروع وصلت نسب تنفيذها 100% وبدأ تشغيلها تجريبياً وتضم مشروعات إنشاء مكتب البريد ووحدة طب الأسرة ومرشح مياه السراج ، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى ، ومشروعات تطوير وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء ، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال الكلى والصيانة الشاملة لعدد من المدارس ، فضلاً عن مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها .

وأشار اللواء ياسر عبد الشافى إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة والتى تبلغ قدرتها ألفين إلى 3 آلاف م3 / يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90% والأعمال الكهروميكانية بنسبة 65% ، علاوة على تفقد مشروع تطوير محطة قطار الطوناب بنسبة 90% .

وأكد السكرتير العام المساعد على أنه تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .