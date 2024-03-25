زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو بسبب إلغاء زيارة وفد الحكومة إلى واشنطن

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، إعلان بنيامين نتنياهو، إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي الحكومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة استمرار الحرب على قطاع غزة.

وقال لابيد: "إن بيان نتنياهو الذي يتحدي فيه الأمريكيين هو محاولة أخرى مثيرة للشفقة ومحزنة لصرف الانتباه عن قانون التجنيد على حساب علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة".

وأعلن نتنياهو، أن الوفد الإسرائيلي الذي كان من المتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة المقبلة، لن يغادر بعد عدم استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو: "لقد انسحبت الولايات المتحدة من موقفها الثابت في مجلس الأمن حيث ربطت قبل أيام قليلة بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى".

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) اليوم ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح الأسرى.

واعتبرت إسرائيل أن هذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب، وأنه يضر بالعمليات العسكرية وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وزعمت أنه يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بقبول وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.