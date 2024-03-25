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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صدفة الحلقة الـ15.. ريهام حجاج تعثر على المليون جنيه وتنقذ الطالبة فرح

صدفة
صدفة

شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل صدفة، والذى تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث المثيرة حول شخصية صدفة.

وبدأت الحلقة، بعثور صدفة على مبلغ المليون جنيه داخل منزل الطالب علي، والذى استولى عليه من والدة راندا.

كما شهدت الحلقة أيضا انقاذ صدفة للطالبة فرح وذلك بعد قيام أحد المدرسين بالقبض عليها متلبسة ومعها كيس من المخدرات إلا أن صدفة استطاعت سرقة هذا الكيس لتبرأة الطالبة فرح وعدم ضياع مستقبلها.

فيما ذهب زوج صدفة إلى النيابة وقام باتهامها بسرقة جميع ممتلكاته للتهرب من الضرائب.

 

مواعيد عرض صدفة 

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

 

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

مسلسل صدفة ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج صدفة

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