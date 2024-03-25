فينيسيوس يبكي بسبب العنصرية: لا أريد سوى لعب كرة القدم

دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، في نوبة بكاء، مساء اليوم الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا الودية، المحدد موعدها غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتلقى فينيسيوس 3 أسئلة خلال المؤتمر عن العنصرية التي يواجهها في الملاعب خلال الأشهر الماضية.

وتحدث فينيسيوس باكيًا: "أنا آسف، أريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل ناديي وعائلتي، وألا أرى السود يعانون أبدًا".

ويُعاني البرازيلي فينيسيوس من الهجوم العنصري من الجماهير ضده في الملاعب الإسبانية في الفترة الماضية، وكان آخرها ضد أوساسونا حيث هتفت الجماهير قائلة: "الموت لفينيسيوس".

يذكر أن فينيسيوس سجل هدفين خلال المباراة، وكان يذهب للاحتفال أمام جماهير أوساسونا للرد على هتافهم ضده.