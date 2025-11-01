نجل مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون يكشف تفاصيل جديدة

قال نوبي حسين عبد الرسول، نجل مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، إن عائلته متخصصة في التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها منذ مئات السنين.

وكشف عبد الرسول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم السبت، كواليس اكتشاف والده لمقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح أن جده محمد عبد الرسول اكتشف عام 1881 خبيئة الدير البحري، والتي ضمت العشرات من التوابيت، والمومياوات، والأثاث الجنائزي الخاص بعدد من الملوك والكهنة.

وأضاف أن هذا الاكتشاف أكسب عائلته شهرة وخبرة في التنقيب عن الآثار، وهو ما دفع اللورد البريطاني هاورد كارتر للبحث عنهم من أجل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

ولفت إلى أن البحث عن المقبرة استمر عامين، وتابع: «اليوم الأخير أثناء مغادرة كارتر من المكان، اكتشف والدي أول عتبة لسلالم المقبرة.. وفضل والدي يحكي عن المقبرة كإنه حلم معاه كان عايشه».