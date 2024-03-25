عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل أغنية أغسل قلبك بعد عرضها فى مسلسل كامل العدد + 1

كامل العدد + 1
كامل العدد + 1

عبر الفنان محمود بدراوي، عن سعادته بعرض أغنيته "أغسل قلبك" ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل "كامل العدد +1"، والذي عُرض في النصف الأول من السباق الرمضاني الحالي.

نشر "البدراوي" مقطع فيديو من أحداث المسلسل والتي تضمنت الأغنية، وكتب: "سعيد جدًا بمشاركتي في المسلسل التريند (كامل العدد)، بأغنية (أغسل قلبك)، باختيارها ضمن أحداث المسلسل".

أغنية "أغسل قلبك" من كلمات الشاعر أحمد شبكة، وموسيقى وألحان وغناء محمود بدراوي، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
حاول أول ماتقوم من النوم.. تغسل قلبك
بعد ما تغسل وشّك على طول
هتلاقي اليوم.. يمكن عادي
لكن قلبك هيكون مغسول
فيقابل بالبسمة.. البسمة
وهيصبر وياك على القسمة
وفي كل القرارات الحاسمة
هيكون لك قلب.. ماهوش مشغول
وماهوش مقفول
وماهوش كاروهات أبيض وأسود
هيكون أخضر
ويعاند في اليوم الأغبر
ويشد الشمس عشان تحضر
وهيعدل في عينيك المايل
يسبق عقلك ويروح قايل
وعشان مغسول
وماهوش شايل
حيصالحك وهيفضل قابلك
ولا هيندل ويموت قبلك
وإن سألوك قول..
ما صادفتش قلب ومات مقتول
علشان مغسول

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى شريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال وجيهان الشماشرجى وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد وعمرو جمال وتميم عبده وحمزة دياب وجاسيكا حسام الدين ولينا صوفيا بن حمان والفت إمام، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

جيهان الشماشرجى خالد الحلفاوي حمزة دياب كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

موضوعات متعلقة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 15.. سمية الخشاب تهرب محمد رضوان

مسلسل قلع الحجر الحلقة15.. سوسن بدر تتحدى محمد رياض وابنها يعيد حجة البيت

مسلسل المداح 4 الحلقة 16.. القبض على شقيق حمادة هلال وعودة سهر الصايغ

ضحايا رامز جاب من الآخر اليوم 15 رمضان

بتول عرفة تستعد لتصوير كليب حب الدنيا للمطربة إنجي نصر

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 14.. سمية الخشاب ترغب فى موت محمد رضوان

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

مسلسل قلع الحجر الحلقة 14.. محمد رياض يضرب سوسن بدر وتدخل المستشفى

ترشيحاتنا

بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

رحلة مدتها 11 دقيقة.. والدة حبيبة الشماع تكشف عن مفاجآت خلال التحقيقات

صحف دولية وعبرية: غضب عارم ضد نتنياهو لتدهور العلاقة مع واشنطن

سلطنة عمان: على مجلس الأمن مسئولية تطبيق قراراته بشأن قطاع غزة

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مرة واحدة بالعمر| انفجار كوني نادر تترقبه الأرض في هذا الموعد.. لم يحدث منذ 80 عاما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

فيديو

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ