نزار الفارس عن تصريحات سعد الصغير ضده: "زعلان مني لأني أحرجته كتير في الحلقة"

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس، على تصريحات المغني الشعبي سعد الصغير التي أطلقها ضده بسبب ظهوره معه في برنامج، حيث زعم أن الإعلامي لم يدفع له مقابل الظهور معه، كما أنه غيّر الكثير من التصريحات التي أدلى بها عن طريق المونتاج.

أوضح الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "هو غاضب لأنني أحرجته كثيرا في الحلقة، وانا أؤكد أن كل ما قاله أجوبته وليست مونتاج، وإن كنت قمت بمنتجة الحلقة فأنا مستعد للتقاضي والوقوف أمام القضاء المصري".

وتابع الإعلامي العراقي: "أنا دفعت فلوس لسعد الصغير، وهو من طلب أن أصور عنده في البيت، كل الإعلاميين الذين صورت الحلقة في منازلهم هم من طلبوا ذلك، والدليل على ذلك أنني أجرت فيلا لفيفي عبده، أي أن كلام سعد الصغير غير صحيح".

