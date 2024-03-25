مرة واحدة بالعمر| انفجار كوني نادر تترقبه الأرض في هذا الموعد.. لم يحدث منذ 80 عاما

انفجار كوني.. يترقب علماء الفلك حدث استثنائي فريد من نوعه يحدث مرة واحدة في العمر، وذلك عن طريق "انفجار كوني" في درب التبانة، والذي من المتوقع أن ينتج عنه انفجار شديد السطوع.

انفجار كوني

ووفقًا للتقارير، فإن الانفجار الكوني المقرر حدوثه في مجرة درب التبانة، من المتوقع أن يحدث خلال الأشهر المقبلة، وهو انفجار شديد السطوع لدرجة أن نجمًا جديدًا سيظهر لفترة في سماء الليل، ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

وهذا الانفجار الكوني معروف باسم "المستعر"، وتعد أنواع الأنظمة النجمية التي تحدث فيها مثل هذه الانفجارات ليست شائعة في المجرة، ويعد هذا الحدث فرصة لمراقبة السماء لمرة واحدة في العمر لأولئك الذين يعيشون في نصف الكرة الشمالي.