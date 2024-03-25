وفاء مكي: لا أجيد فن العلاقات.. وأعمالي تسببت في تغيير قوانين

قالت الفنانة وفاء مكي، إن الفنان دون علاقات جيدة لن تعرض عليه أعمال فنية، والخبرة تأتي بعد العلاقات، وأنا لا أجيد فن العلاقات.

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: " كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم وشغلي كان رقم واحد في حياتي ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز وأخلف بدري".

وأوضحت أنها نادمة على مشاركتها في مسلسل الكابوس، لافتة إلى أن اتفقت على ورق معين ولكن عند تصوير المسلسل الأمور اختلفت كثيرا لذلك "أسقطه من حياتي".

وتابعت:" قدمت 85 بطولة مطلقة والتاريخ لن ينكر ذلك وغيرت في تشريع وقوانين الدولة المصرية من خلال أعمالي الفنية".