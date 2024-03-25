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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء مكي تكشف عن لحظات الندم بمشوارها الفني: بتقهر على نفسي

وفاء مكي
وفاء مكي

كشفت الفنانة وفاء مكي، عن لحظات الندم بمشوارها الفني، قائلة: بتقهر على نفسي لما بشوف أعمالي الفنية السابقة وبقولي لنفسي أن هناك أعمال كانت يجب عليا رفضها، معقبة :"كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم وشغلي كان رقم واحد في حياتي ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز وأخلف بدري".

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وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قدمت الأعمال التي عرضت عليا أفضل من الجلوس في البيت معقبة: "مش أحسن ما أقعد في البيت"، لافتة إلى أنها تستطيع تجسيد العديد من الأدوار المختلفة فجسدت شخصية الدكتورة والمحامية".

 

وعلقت الفنانة وفاء مكي، على ارتباطها بأدوار الشر خلال أعمالها الفنية، قائلة: الفنان عندما يحقق نجاحا كبير في شخصية معينة أو دور المخرجين يفضلون حصره هذا الفنان في هذه الأدوار فقط وهذا الأمر يعد "عيب خطير".

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