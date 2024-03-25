وفاء مكي تكشف عن لحظات الندم بمشوارها الفني: بتقهر على نفسي

كشفت الفنانة وفاء مكي، عن لحظات الندم بمشوارها الفني، قائلة: بتقهر على نفسي لما بشوف أعمالي الفنية السابقة وبقولي لنفسي أن هناك أعمال كانت يجب عليا رفضها، معقبة :"كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم وشغلي كان رقم واحد في حياتي ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز وأخلف بدري".

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قدمت الأعمال التي عرضت عليا أفضل من الجلوس في البيت معقبة: "مش أحسن ما أقعد في البيت"، لافتة إلى أنها تستطيع تجسيد العديد من الأدوار المختلفة فجسدت شخصية الدكتورة والمحامية".

وعلقت الفنانة وفاء مكي، على ارتباطها بأدوار الشر خلال أعمالها الفنية، قائلة: الفنان عندما يحقق نجاحا كبير في شخصية معينة أو دور المخرجين يفضلون حصره هذا الفنان في هذه الأدوار فقط وهذا الأمر يعد "عيب خطير".