عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة |صور

بروتوكول تعاون مشترك
بروتوكول تعاون مشترك

نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.  

وعبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول وتطلعاتهم الإيجابية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واتفق  الطرفان على تحديد لجنة تنفيذية مشتركة من الجهتين، لوضع خطة عمل لوضع  البروتوكول في حيز التنفيذ الميداني في أسرع وقت ممكن.

وقام بالتوقيع من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالإنابة عن الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومن طرف المجلس القومي لشئون الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور وفد رفيع من قيادات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

التنمية المحلية الانجيلية القبطية الانجيلية ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قطاع التنمية المحلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

بضائع مُهملة في الموانئ بقيمة 1.7 مليار جنيه.. مدبولي يفضح جشع التجار

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بقرب عيد الفطر | صور

رئيس الإنجيلية يشارك في إفطار المحبة بكنيسة مدينة نصر بحضور رموز المجتمع المصري

ترشيحاتنا

العراق يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رغم قرار مجلس الأمن| وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوقف عملياتنا في غزة

نبيلة مكرم وأشرف صبحي وأسامة الازهري يشاركون حفل إفطار المطرية

مران الأهلي| الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا

انقطاع الكهرباء في بلدة تتبع الاحتلال.. والسبب حزب الله

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ