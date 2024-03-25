رغم قرار مجلس الأمن| وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوقف عملياتنا في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن توقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وستواصل القتال حتى تقضي على حركة حماس، وتعيد جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال كاتس، عبر صفحته على منصة إكس، إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار، ستدمر حماس وستواصل القتال حتى يعود آخر المختطفين.

وفي 25 مارس، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا، صاغه 10 أعضاء غير دائمين، يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وصوت 14 عضوا في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لصالح القرار، ولكن الولايات المتحدة هي فقط من امتنعت عن التصويت، ولم تستخدم حق الفيتو ضد القرار.