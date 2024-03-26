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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: موقفنا موحد تجاه غزة داخل مجلس الأمن

صدى البلد

علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، على قرار مجلس الأمن باعتماد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

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وقال ماجد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " :" القرار الذي تم الموافقة عليه تقدم به 10 دول منتخبة في مجلس الامن ".

 

وأضاف ماجد عبد الفتاح :" قرار وقف إطلاق النار يركز على أهمية المفاوضات ودورها في التوصل لوقف غطلاق النار ".

 

وتابع ماجد عبد الفتاح :" مشروع القرار يتحدث عن أهمية إتمام صفقات تبادل الرهائن بالأسرى الفلسطينيين ".

 

واكمل ماجد عبد الفتاح :" القرار يتضمن وقف طلاق النار حتى نهاية رمضان والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل ".

 

وتابع ماجد عبد الفتاح :" هناك وحدة للموقف العربي تجاه الاوضاع في قطاع غزة داخل مجلس الامن ".

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