وزير الزراعة اللبناني يحذر: الحرب استنزفت البلاد ووقف اطلاق النار أولوية

قال نزار هاني، وزير الزراعة اللبناني، إن وقف إطلاق النار في لبنان له أهمية كبيرة، مؤكدًا أن الحرب كانت مكلفة للغاية على البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 2200 لبناني إضافة إلى آلاف الجرحى، فضلًا عن الخسائر الكبيرة التي طالت البنية التحتية وكافة القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن هذه الحرب جاءت امتدادًا لصراع سابق بدأ في عام 2022 واستمر حتى عام 2024، ما ضاعف من حجم الخسائر التي تكبدها لبنان.

تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك التزامًا من جميع الأطراف بما في ذلك حزب الله بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن كلفة الحرب لم تقتصر على الدولة فقط، بل طالت مختلف القوى الفاعلة، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يتابع بشكل مستمر الأوضاع الأمنية خاصة في المناطق الحدودية، للتأكد من عدم وجود أي خروقات للاتفاق.

حجم التحديات الحالية

وأوضح هاني، أن الدولة اللبنانية تدرك حجم التحديات الحالية، وتسعى إلى تثبيت التهدئة بما يضمن حماية المواطنين وتقليل الخسائر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.