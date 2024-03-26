عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نميرة نجم: إسرائيل أكدت استمرارها في حرب غزة رغم قرار مجلس الأمن

صدى البلد

علقت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني امام محكمة العدل الدولية، على قرار مجلس الأمن باعتماد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

خيري رمضان: مجلس الأمن ينجح بتبني قرار بوقف إطلاق النار في غـزة

ترحيب برلماني بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار علي غزة.. نواب: يستهدف حماية أرواح الأبرياء ومصر لن تهدأ حتي تحقق حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقرة

وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" من المفترض أن تلتزم إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار الذي اعتمده مجلس الأمن ".

 

 وتابت نميرة نجيم :" إسرائيل أكدت أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن ووزير خارجية إسرائيل أوضح هذا الأمر وأكد على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ".

 

وتابت نميرة نجم :" نتنياهو يؤكد انه مستمر في مخططاته في قطاع غزة ".

 

 ولفتت نميرة نجم :" إسرائيل توجه الضربات للمدنيين العزل في قطاع غزة ونحن أمام أزمة إنسانية طاحنة في قطاع غزة ".

مجلس الأمن غزة قطاع غزة اخبار التوك شو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة الأكاذيب عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

دعاء الليلة السادسة عشرة من رمضان.. ردده بيقين للرزق وراحة البال وانشراح الصدر

رشوة وسلاح وأفيون.. ننشر اعترافات قاضي نجع حمادي بعد إحالته للمحاكمة |خاص

اللي هيفطر مش هيلعب.. إيهاب جلال يتخذ موقفا صارما بشأن مباريات رمضان

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. كلمات مستجابة واظب عليها الأنبياء

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ