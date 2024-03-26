نميرة نجم: إسرائيل أكدت استمرارها في حرب غزة رغم قرار مجلس الأمن

علقت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني امام محكمة العدل الدولية، على قرار مجلس الأمن باعتماد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" من المفترض أن تلتزم إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار الذي اعتمده مجلس الأمن ".

وتابت نميرة نجيم :" إسرائيل أكدت أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن ووزير خارجية إسرائيل أوضح هذا الأمر وأكد على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وتابت نميرة نجم :" نتنياهو يؤكد انه مستمر في مخططاته في قطاع غزة ".

ولفتت نميرة نجم :" إسرائيل توجه الضربات للمدنيين العزل في قطاع غزة ونحن أمام أزمة إنسانية طاحنة في قطاع غزة ".