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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب السرعة الزائدة.. حادث تصادم على الطريق الحر ببنها وإصابة 12 شخصا

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، على الطريق الحر بعد البوابات اتجاه بنها، بنطاق محافظة القليوبية، تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، اتجاه بنها بنطاق المحافظة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 12 حالة و تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

 فيما ينحي رجال المرور السيارات المشاركة في الحادث من على الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق. 

وأوضحت التحريات الأولية، أن السبب في الحادث هو السرعة الزائدة، التي تسببت في وقوع حادث التصادم،  فيما يتم التحقيق في الواقعة وسؤال المصابين حول الحادث، وإعداد تقرير بشأن حالتهم الصحية.

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