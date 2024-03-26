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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح لتعامل الأم المصابة بالسرطان مع تساقط الشعر

نصائح لتعامل الأم
نصائح لتعامل الأم المصابة بالسرطان مع تساقط الشعر

تساقط الشعر هو جانب من الآثار الجانبية الشائعة للعلاجات السرطانية، ويمكن أن يكون تجربة صعبة للأم المصابة بالسرطان، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدها في التعامل مع تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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نصائح لتعامل الأم المصابة بالسرطان مع تساقط الشعر

تفهم وتقبل: قد يكون تساقط الشعر تجربة عاطفية صعبة. قد تشعر الأم بالحزن أو فقدان الثقة بالنفس. يجب أن تقدم لها الدعم والتشجيع وتذكرها أن الشعر سينمو مرة أخرى بمجرد انتهاء العلاج.

تجربة الحلاقة المسبقة: قد يكون من المفيد أن تساعد الأم في اتخاذ قرار بحلاقة الشعر مسبقًا بدلاً من انتظار تساقطه. قد يجعلها هذا الاستعداد النفسي أكثر قوة ويخفف من الصدمة الناتجة عن فقدان الشعر فجأة.

استخدام الوسائل المساعدة: يوجد العديد من الوسائل المساعدة المتاحة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر. على سبيل المثال، يمكن استخدام الأوشحة أو الأقنعة أو الشعر الاصطناعي لتغطية فروة الرأس والمساعدة في الشعور بالثقة.

العناية بفروة الرأس: يجب توجيه الأم للعناية بفروة رأسها المكشوفة. يمكن استخدام كريم مرطب للحفاظ على رطوبة الجلد وحمايته من الشمس المباشرة، كما يمكن استخدام واقيات الرأس أو الأوشحة للحماية من البرد والحرارة.

الاهتمام بالشعر المتبقي: إذا كان هناك شعر متبقي، يجب توجيه الأم للعناية به بلطف. يمكن استخدام منتجات خفيفة وغير مؤذية للشعر وتجنب الضغط الزائد أثناء التمشيط.

الدعم العاطفي: يجب أن تشعر الأم بالدعم العاطفي والحب من قبل أفراد العائلة والأصدقاء. يمكن أن يكون الحديث عن المشاعر والمخاوف المرتبطة بتساقط الشعر مفيدًا ومريحًا.

اكتساب الثقة: يمكن تشجيع الأم على اعتبار ارتداء الشعر الاصطناعي أو الأوشحة أو الأقنعة كفرصة للتعبير عن الأناقة والجمال الشخصي. يمن المهم أن تعلم الأم أن جمالها لا يعتمد فقط على شعرها، وأن هناك العديد من الطرق لتعزيز الثقة بالنفس والجمال الداخلي.

البحث عن دعم إضافي: يمكن أن تكون جلسات الدعم النفسي أو الانضمام إلى مجموعات دعم السرطان مفيدة للأم. يمكن للأفراد الآخرين الذين يمرون بتجربة مماثلة أن يقدموا نصائح ودعمًا قويًا.

التفكير في الخيارات الأخرى: إذا كان تساقط الشعر يسبب للأم ضيقًا كبيرًا، يمكنها استكشاف الخيارات الأخرى مثل الباروكات أو تمديدات الشعر المؤقتة.

الحفاظ على نمط حياة صحي: ينبغي للأم المصابة بالسرطان الاهتمام بنمط حياة صحي يشمل التغذية الجيدة والنوم الكافي وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة. قد يساعد هذا في الحفاظ على الصحة العامة والشعور بالراحة النفسية.

يجب أن تكون الأم المصابة بالسرطان محاطة بدعم وحب خلال رحلتها مع تساقط الشعر، قد تحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع التغيرات التي تحدث، ولكن مع الدعم الصحيح والعناية الذاتية، يمكن للأم أن تستعيد الثقة بالنفس وتعيش حياة مجدية خلال هذه الفترة الصعبة.

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