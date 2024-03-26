مهرجان هوليوود للفيلم العربي يعلن مشاركة العمل المصري "عيسى" في دورته الثالثة

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، اختيار الفيلم الروائي المصري "عيسى" للمشاركة في المسابقة الرسمية بدورته الثالثة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل المقبل في كاليفورنيا.

حصل فيلم "عيسى" منذ أيام على الجائزة الـ38، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته الثامنة، وقد حظي الفيلم خلال الفترة الأخيرة بالمشاركة في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، وصلت إلى أكثر من 70 مهرجانا، وحصل على عدة جوائز، كان أبرزها حصوله على جائزة "رايل" الذهبية من مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ76.

الفيلم للمخرج المصري مراد مصطفى الذي تم اختياره مؤخرا في برنامج "مواهب برلين" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74، ليصبح من خريجي أهم البرامج السينمائية في العالم.

تدور أحداث الفيلم حول مهاجر إفريقي يدعى "عيسى" مقيم في مصر ويبلغ من العمر 17 عاما، يتعرض للكثير من الأزمات والمشاكل هو ورفاقه، ويسعى جاهدا لحلها بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاههم، وهو من بطولة كيني مارسيلينو، وكنزي محمد، وسيناريو سوسن يوسف ومراد مصطفى، ومونتاج محمد ممدوح، وإخراج مراد مصطفى.