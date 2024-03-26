صحف السعودية: خادم الحرمين وولي عهده يتبرعان بـ70 مليون ريال للعمل الخيري.. تطوير أكثر من 70 تشريعا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030

تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023

حكومة السعودية تولي قطاع الأعمال أهمية كبرى

كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( تبرعات سخية ) : منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وإلى اليوم، والمملكة لا تتأخر في الوقوف بجانب الفئات الفقيرة والمحتاجة في الداخل والخارج، ومساندتها على مدار العام، من منطلقات إسلامية وإنسانية، تدعو إلى التكافل الاجتماعي، ومساعدة المحتاجين في السراء والضراء، وهو ما اشتهرت به السعودية وشعبها، وأكسبها مع الوقت لقب «مملكة الإنسانية».



وتابعت : ويقود ولاة الأمر في المملكة أعمال الخير بحرفية عالية، عبر مبادرات كثيرة ونوعية، فاسحين المجال للمواطنين والمقيمين المشاركة في تلك المبادرات وكسب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ضمن مشاهد إنسانية متتابعة، أصبحت معها المملكة نموذجاً يُحتذى به في صناعة الخير، والوصول به إلى الفئات المستهدفة، وإذا كانت مبادرات الخير السعودي ممتدة طوال السنة بوتيرة ثابتة، فهي تكثر في شهر رمضان من كل عام.



وواصلت : وفيما مضى من أيام شهر رمضان المبارك، جاء التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بقيمة 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، ثم جاء تبرعهما -حفظهما الله- الأكثر سخاءً، بقيمة 150 مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان، وبجانب هذا وذاك، توّج خادم الحرمين الشريفين مبادرات الخير، بتوجيه كريم بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص ولاة الأمر على تلمس احتياجات المواطنين، والوقوف بجانبهم في كل الظروف والأوقات.



وختمت : وتتسم صناعة الخير في المملكة بالتكامل، بوجود مبادرات تهتم بتوفير الطعام والاحتياجات اليومية، وأخرى تؤمن السكن الذي لا يقل أهمية عن الطعام والشراب، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس كل احتياجات المواطنين، والمسارعة في توفيرها طواعية منهم، ويسخرون لها كل الإمكانات اللازمة.



وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم قطاع الأعمال ) : تولي حكومة المملكة قطاع الأعمال أهمية كبرى؛ باعتباره مكملاً للقطاع الحكومي، لذلك يناقش وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي- دوماً- مع المستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال تحديات ومرئيات تطوير بيئة الأعمال التجارية لكيفية مواجهتها وتذليل العقبات- إن وجدت

بدليل أن اللقاء الأخير تناول جهود تطوير منظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزًا للبيئة التجارية والاستثمارية، ويُنظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها، ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو ما يمنح دفعة قوية للمستثمرين للعمل بقوة للمساهمة في التنمية الشاملة.



وختمت : ويبدو أن العمل التكاملي في مجال الاقتصاد قد أسهم في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وحققت المرتبة 17 من أصل 64 دولة لأول مرة، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي، بينما يستمر العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية.