ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات بتراجع المعروض

تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء 26 مارس بعد أن ارتفعت بأكثر من دولار عند التسوية أمس الاثنين وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج من روسيا والهجمات على المصافي فيها.



وارتفع خام برنت 23 سنتاً إلى 86.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتًا إلى 82.23 دولار.

وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة.



الإنتاج الروسي

وطلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يوميا، وفي أواخر فبراير ، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 مليون برميل يوميا.



وفي الوقت نفسه، استمرت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، واضطرت مصفاة كويبيشيف الروسية إلى وقف نصف طاقتها الانتاجية بعد اندلاع حريق هناك صباح يوم السبت.



قرار وقف إطلاق النار في غزة

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.



لكن المحللين ليسوا واثقين من أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيوقف هجمات البحر الأحمر والتي أدت إلى تعطيل طرق الشحن المارة بمضيق باب المندب.