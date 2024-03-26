استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» تفاصيل الحالة المرورية في شوارع الإسماعيلية وسوهاج.

ففي محافظة الإسماعيلية يشهد طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم سيولة مرورية، أما عن الطريق على الكورنيش فيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة.

أما الطرق المؤدية للإسماعيلية فتشهد سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، ولكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق يشهد بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة.

وفي محافظة سوهاج، فتشهد الطرق حول محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، أما طريق عبدالمنعم رياض فيشهد سيولة مرورية، وكثافات حول مستشفى جامعة سوهاج وكثافات مرورية غير مؤثرة ولكنها تزيد عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.