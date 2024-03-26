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رئيس التحرير
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أخبار البلد

غدا.. احتفالية لجنة المرأة بنقابة الصحفيين لتكريم نماذج العطاء والتضحيات

صدى البلد

تشهد نقابة الصحفيين مساء غدًا الأربعاء احتفالية لجنة المرأة  لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، و نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال.

وأكدت دعاء النجار ، عضو مجلس نقابة الصحفيين مقرر لجنة المرأة، أن الاحتفال يأتي كتقليد جديد للجنة دون تدخلها فى الاختيار ،موضحة أن الدعوة وجهت للمؤسسات الصحفية بحيث تقوم كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة نموذج للأم المثالية مشهود لها بالتضحية والعطاء والسمعة الطيبة ويرسل فى خطاب رسمى به حيثيات الاختيار الأمر الذى لاقى استجابة وترحيب كبيرين وجاءت جميع الخطابات تشيد بالمبادرة فى بث مشاعر المحبة والثناء وخلق أجواء أسرية بين الزملاء.

وأوضحت  "النجار" أن اختيارات المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى: أمل شاكر "الأهرام"، إيمان راشد "الأخبار" ، جمالات يونس "الجمهورية"، رجاء أبو شهبه "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف"، مها عمران "روز اليوسف"، عايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون، حنان عثمان "الوفد"، نعمة أبو زيد اليوم السابع، صفاء البحار "العمال" ، فاطمة الكومى"الأسبوع"، ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق "، سامية سيدهم "وطنى" ، سهير غالب "البوابة نيوز"، منال القاضى "صوت الأمة"، آية حسنى "الدستور" ، فاطمة هاشم "المصري اليوم".

وأشارت مقرر لجنة المرأة ،إلى أن  الحفل يتضمن تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا ، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات الدكتورة عبير سعدى وحنان فكرى.

وأكدت "النجار"  أن التكريم  سيشمل ايضا أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فداء لوطننا الغالى ومنهم والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء ، و سوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

ونوهت بأنه تكريما لدور المرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والتضحية والنضال سوف يتم تكريم آمال الأغا ، رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية ،ومريم أبو دقة ،المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.

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