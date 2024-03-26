برلمانى: عدم التزام حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن إهانة للمجتمع الدولي

رحب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار داخل قطاع غزة خلال شهر رمضان مؤكداً أن هذا القرار يتمشى مع الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الغاشم من حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.



واعتبر " قاسم " فى بيان له أصدره إليوم ردود الأفعال السلبية من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد هذا القرار وإعلان عدد من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة على استمرار جيش الاحتلال فى حربه ضد الفلسطينيين بمثابة اهانة كبيرة للمجتمع الدولي ووصفة عار فى جبين المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مطالباً من العالم بجميع دوله ومنظماته الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال بالتنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولي.



وأكد النائب محمود قاسم أن القرار الذى اتخذه مجلس الأمن بالمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة يعد خطوة إيجابية وغير مسبوقة منذ بدء الحرب، مشيراً إلى ضرور استغلال هذا القرار من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بعد استشهاد الالاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ داخل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.



وقال النائب محمود قاسم : إن جوهر القرار الصادر عن مجلس الأمن أكد أن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض "الفيتو" واكتفت بالامتناع عن التصويت وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي رغم أنها استخدمت "الفيتو" في عدة قرارات سابقة" وبالتالى لابد أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلى لاجبارها على الوقف الفورى لإطلاق النار ضد الفلسطينيين دون قيد أو شرط

وأكد النائب محمود قاسم أن مصر مستمرة فى القيام بدورها التاريخي والمحورى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني الصامد فى وجه الاحتلال على مدى أكثر من 75 عاماً فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني مطالباً من المجتمع الدولي دعم جهود مصر لتحقيق هذا الحلم للشعب الفلسطيني الذى طال انتظاره