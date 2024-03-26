لامتصاص غضب الإسرائيليين.. نتنياهو يقترح تجنيد 2500 فرد من اليهود المتشددين سنويا

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح في لقائه مع المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تجنيد 2500 حريدي سنويا.

واوضحت وسائل الإعلام أن 60% من الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في الحرب عانوا من ارتجاج في الدماغ.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تطالب بإخضاع اليهود المتدينين "الحريديم" للتجنيد الإجباري أسوة ببقية الإسرائيليين.

وجاء مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشته، ليزيد من حدة هذه المطالب، خصوصا بعدما نشرت وسائل الإعلام جزءا من التشريع المقترح، الذي يبقي إعفاء "الحريديم" من الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.