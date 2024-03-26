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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول توقع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والإنتاجية في الحقول المتقادمة بخليج السويس

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس للحفر، توقيع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والانتاجية فى بعض مناطق الحقول المتقادمة بخليج السويس بين تحالف شركة أديس  للحفر وشركة غارب للخدمات البترولية وشركتى سوكو وأوسوكو للبترول، وتعد الاتفاقيتان نتاج أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة فى عام ٢٠٢٣ بخليج السويس.
 

وقع الاتفاقيتين أحمد محيى المدير الإقليمي لشركة أديس وحسام عوض الله رئيس شركة غارب مع المهندس محمد الخياط رئيس شركة سوكو للزيت فى الاتفاقية الأولى بمناطق رأس بدران وخليج الزيت ومع المهندس وليد الأعصر رئيس شركة شقير البحرية للزيت أوسوكو فى الاتفاقية الثانية بمناطق شقير وجازورينا  ورأس العش وإيست زيت و أشرفى.

وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقيتين تستهدفان تحقيق أقصى استفادة من الحقول المتقادمة من خلال انتقاء أفضل الشركات التى تمتلك امكانيات متطورة خاصة وأن هذه المناطق لا تزال تزخر بامكانات واعدة ، مشيراً إلى أن الحفاظ على معدلات الانتاج وزيادتها فى الحقول المتقادمة يحسن الأداء الاقتصادى ويقلل فاتورة الاستيراد فضلاً عن استغلال البنية التحتية المتميزة التى تمتلكها الشركتين فى مناطقهما.

حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى محمد محيي نائب رئيس الهيئة للاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للانتاج المحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات ويحيى الروبى المستشار القانونى لهيئة البترول.

اتفاقية اتفاقيات البترول والثروة المعدنية البنية التحتية الهيئة المصرية العامة للبترول مايكل عياد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا المصرية العامة للبترول فاتورة الإستيراد

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