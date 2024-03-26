زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

يعد الكباب من أشهى الوصفات التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية ولكن تكلفة شرائه باهظة جدا لذا نعرض لكم خطوات عمله فى المنزل بمذاق احترافي.

طريقة عمل الكباب زى المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.



مقادير الكباب:

نصف كيلو مكعبات

شيش كباب

طماطم شيري

مشروم صغير

فلفل الوان مكعبات

بصل احمر مكعبات

زيت زيتون

ملح فلفل أسود

عصير ليمون

2 عود زعتر

صلصة طماطم

عسل ابيض

ماء

بصل

ثوم مفروم

روزمارى فريش

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل الكباب: