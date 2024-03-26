عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

الكباب
الكباب

يعد الكباب من أشهى الوصفات التى يمكن تقديمها على السفرة المصرية ولكن تكلفة شرائه باهظة جدا لذا نعرض لكم خطوات عمله فى المنزل بمذاق احترافي.

 طريقة عمل الكباب زى المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها


مقادير الكباب:
نصف كيلو مكعبات 
شيش كباب 
طماطم شيري 
مشروم صغير 
فلفل الوان مكعبات
بصل احمر مكعبات 
زيت زيتون
ملح فلفل أسود
عصير ليمون 
2 عود زعتر 
صلصة طماطم 
عسل ابيض
ماء
بصل 
ثوم مفروم 
روزمارى فريش 
ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل الكباب:

  • اخلطي عصير الليمون مع زيت زيتون و زعتر و ملح وفلفل أسود  و ثوم مفروم وماء بصل وملعقة السكر وتضاف على اللحمة  وتترك فى الثلاجة  حتى تتشرب التتبيلة
  • يوضع الكباب فى الاسياخ مع المشروم و الطماطم و البصل و الفلفل الاخضر ويوضع على الجريل مع رشة زيت .
  • يمكن استخدام باقى التتبيلة من خلال خلطها بعسل ابيض وصلصة و روزمارى ثم تدهن بها اللحمة على الجريل ويقلب الكباب حتى النضج.
الكباب الشيف أميرة شنب السفرة المصرية طريقة عمل الكباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

موضوعات متعلقة

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

طريقة علاج آلام الأعصاب في القدم

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

بدل الحلويات الضارة .. طريقة عمل زبادي بالفواكه والشوكليت شيبس

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

بقرمشة الجاهزة.. طريقة عمل لقمة القاضي

ترشيحاتنا

بث مباشر لـ شعائر صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على رفح والنصيرات وخان يونس

هل يجوز إجبار الأطفـال على الصيام والصلاة؟.. المفتي يرد

أكرم توفيق: أنا أفضل ظهير أيمن في الأهلي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل تهيئة المناخ لاجتياح رفح

عاجل.. غارة إسرائيلية على لبنان تسفر عن استشهاد وإصابة 3 أشخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ