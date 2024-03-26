أحمد حسن ينشر تصريحات أيمن الرمادي بشأن عامر حسين

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، جزءا من تصريحات أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن "أيمن الرمادي: رسالتي لعامر حسين تعتمد على خبرتك السابقة لأن الأمور اختلفت الآن لابد أن تعتمد على بحث علمي لوضع خارطة طريق المسابقات المحلية".

ناشد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع جدول منتظم لمسابقة الدوري العام.



وقال أيمن الرمادي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، :" مؤمن جدا بالاحتراف ونستطيع تعويض أى لاعب مهما كان اسمه، وأتمنى انتظام مسابقة الدوري المصري، لأن ما يحدث في مصر لايحدث بأىمكان آخر في العالم".



وأردف:" يجب توفير آلية محترفة للمدرب المصري من أجل تطويره، فلا يصح أن يكون محاضر الرخصة "الثالثة"،يحاضر أيضا في الأولى والثانية والمحترفين".

وشدد على أن "حسام حسن مدرب جيد ولكن أخشى أن نظلمه مع المنتخب الوطني، ويجب علينا أن ندعمه جميعا، حتى لانكررمن أخطائنا السابقة".