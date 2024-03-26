تراجع كبير في بورصة الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن البيضاء تراجعا جديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، حيث انخفضت الفراخ الساسو نحو 7 جنيهات فى الكيلو، وجاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء امس والاعلان عن خفض بعض السلع الأساسية للمواطنين.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 95 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهات.

في المزرعة حوالى 95 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهات. سجلت أسعار الدواجن الأمهات 88 جنيه للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" نحو 107 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 88 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا

وارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 148 ل 155 جنيهًا .

وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 لـ 155 جنيهًا

تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت.

وعقد مدبولي، اجتماعا مع المصنعين والتجار، بشأن تخفيض أسعار السلع، واتفق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ. وأكد التجار لرئيس الوزراء، خلال الاجتماع تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار قائلين: الزيت والفول والعدس والأرز أسعارها انخفضت.