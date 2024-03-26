بدون ضرائب.. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

تسعي الحكومة لتقديم كل التسهيلات والمبادرات للمواطنين ومن بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بعد الإعلان عن ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بسيارات المصريين بالخارج.



كانت وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارت ومؤسسات الدولة قررت تمديد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" حتى 28 أبريل 2024، حيث تعمل الدولة علي تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريون بالخارج.

ويمكن للراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولا يستطيعون بسبب حظر التحويل النقدي لغير الأقارب من هذه الدول، أن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق قبل نهاية المبادرة، حتى يتم حل هذه الإشكالية، وفق ما أشارت إليه وزيرة الهجرة .

كما أشارت إلى الوصول إلى حل والسماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم مباشرة بالعملة الصعبة إلى مصر، بربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك في هذه المبادرة، وذلك عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويسمح قرار مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية بدأت مع نهاية شهر يناير كفرصة أخيرة للراغبين.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحصول على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- كما يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

- يمكن لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).

الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تتضمن الأوراق المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- تشمل الأوراق المطلوبة أيضا قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.