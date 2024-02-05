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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليار و700 مليون.. بشرى من وزيرة الهجرة بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

صدى البلد

كشفت سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين في الخارج، قائلة:" أخبار المبادرة جميلة ومفرحة".

 

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وقالت سها الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  المصريين في الخارج يقبلون على المشاركة في المبادرة وعدد الموافقات الاستيرادية للسيارات وصل لحوالي  مليار و700 مليون دولار ونصف هذا المبلغ وصل لوزارة المالية".

 

وأضافت سها الجندي:" أكثر من 400 الف مواطن سجلوا على تطبيق المبادرة، وعدد السيارات التي تم حجزها والبدء في إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة ".

 

 وتابعت سها الجندي:" عدد السيارات التي أتت إلى مصر وتم إنهاء الإجراءات الجمركية حوالي 20 الف سيارة وجاري إنهاء إجراءات باقي السيارات ".

 

 واكملت سها الجندي:" نحاول تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المصريين في الخارج المشاركين في هذه المبادرة ".

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