مليار و700 مليون.. بشرى من وزيرة الهجرة بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كشفت سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين في الخارج، قائلة:" أخبار المبادرة جميلة ومفرحة".

وقالت سها الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المصريين في الخارج يقبلون على المشاركة في المبادرة وعدد الموافقات الاستيرادية للسيارات وصل لحوالي مليار و700 مليون دولار ونصف هذا المبلغ وصل لوزارة المالية".

وأضافت سها الجندي:" أكثر من 400 الف مواطن سجلوا على تطبيق المبادرة، وعدد السيارات التي تم حجزها والبدء في إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة ".

وتابعت سها الجندي:" عدد السيارات التي أتت إلى مصر وتم إنهاء الإجراءات الجمركية حوالي 20 الف سيارة وجاري إنهاء إجراءات باقي السيارات ".

واكملت سها الجندي:" نحاول تذليل أي عقبات أو تحديات تواجه المصريين في الخارج المشاركين في هذه المبادرة ".