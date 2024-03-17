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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 شهور إضافية.. مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل

استيراد سيارات المصريين
استيراد سيارات المصريين

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بعد الإعلان عن ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بسيارات المصريين بالخارج.

كانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أعلنت فى وقت سابق عن أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء، على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة.

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3 شهور إضافية.. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

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مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
 

ويسمح  قرار مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج   للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير كفرصة أخيرة للراغبين.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحصول على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

- يمكن لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).


الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تتضمن الأوراق المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

-  تتضمن المستندات المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- تشمل الأوراق المطلوبة أيضا قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.

وينص القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية .

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باقي 10 أيام على انتهائها.. 5 مميزات لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

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قبل انتهاء المبادرة.. 5 مميزات لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.

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